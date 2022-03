Publicado 12/03/2022 00:00

Tite resolveu não incluir jogadores que atuam no futebol carioca na lista de convocados para os dois últimos jogos oficiais antes da Copa do Mundo no Catar. Isso não quer dizer que pelo menos um deles não estará na lista final. Apenas que o técnico da seleção brasileira ainda vai aproveitar as partidas com o Chile, no Maracanã, e com a Bolívia, em La Paz, para analisar mais um pouco outros jogadores. Ainda existe esperança, por exemplo, para Pedro e Nino, nomes que apareceram na pré-lista.

MESMO VAR NOS JOGOS DECISIVOS

Com boa vontade todos os obstáculos para a lisura do espetáculo podem ser eliminados. Os quatro clubes semifinalistas do Campeonato Carioca 2022 resolveram se unir para encontrar uma solução nas polêmicas criadas quando há diferentes interpretações da regra na cabine dos árbitros de vídeo. Acertaram em padronizar o VAR para os jogos decisivos da competição. A mesma equipe em ambos os duelos.

PEDRO QUER SAIR

A situação do atacante Pedro não é das mais cômodas no momento. Segundo apuração do Jornalismo da Rádio Tupi, o jogador teria pedido aos dirigentes rubro-negros que considerasse a segunda proposta do Palmeiras. A primeira já foi recusada. É até um pecado ver um artilheiro como o Pedro na reserva. Mas sendo em um clube gigante como o Flamengo, é difícil decidir quem tem razão.

DEUS AJUDA!

A entrada desleal do jogador paraguaio no atacante Luiz Henrique merecia uma expulsão direta. Mas o árbitro argentino sequer deu um cartão amarelo. Se dentro de casa, o Fluminense já passou por uma situação assim, imagina no jogo de volta? Todo elenco precisa estar preparado para essa "guerra". Mas o time comandado por Abelão luta com lealdade. E Deus ajuda! Tanto que Luiz Henrique será poupado para o jogo de hoje, mas não preocupa para a decisão em Assunção.