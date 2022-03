Publicado 11/03/2022 00:00

Ainda existe aquela desconfiança em relação a um time que sobra no Estadual: será que tem mesmo futebol para outras grandes conquistas? Mas o Fluminense prova a cada dia que acertou nos reforços e na escolha do técnico para a temporada. Teve uma vitória maiúscula diante do Olimpia e vai para o Paraguai na semana que vem com vantagem para conseguir a vaga na fase de grupos da Libertadores. A festa da torcida no Nilton Santos foi tão linda quanto o golaço do Luiz Henrique. O que confirma o apoio total ao elenco atual do Tricolor.

NOVA ERA NO BOTAFOGO

Lucas Piazon também já é do Glorioso. Muito importante ter um meia-atacante como reforço no elenco do Botafogo, já tendo reforçado a defesa, com o zagueiro Philipe Sampaio, anunciado na quarta-feira. Parece que o americano John Textor abriu o cofre e o caminho para fortalecer o futebol alvinegro. Que tudo seja bem rápido agora e o time consiga estar preparado para estrear e fazer bonito na Série A do Campeonato Brasileiro.

VOLTA AO MARACA

A torcida do Flamengo vai lotar o Maracanã na volta ao estádio, que ficou fechado para troca do gramado. Isso é que é saudade! O jogo com o Bangu não vale nada para os dois times. O Rubro-Negro já está classificado para as semifinais e com vantagem de dois resultados iguais, e o Alvirrubro não tem chances de cair nem de subir. Portanto, a torcida quer sentir a emoção de estar bem perto do time de coração.

REAGE, VASCÃO!

O que será que houve com aquele time vibrante do Vasco? O início da temporada foi muito surpreendente e parecia muito promissor. Vitórias convincentes e jogadores com fome de bola. A queda de produção justamente agora fez a equipe cruzmaltina, comandada por Zé Ricardo (foto) amargar a eliminação na Copa do Brasil ainda na segunda fase, diante da Juazeirense. Ninguém esperava por isso e o prejuízo é grande.