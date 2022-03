Flamengo voltou ao Maracanã com uma goleada sobre o Bangu - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 15/03/2022 00:00

Ter os quatro grandes do Rio na disputa das semifinais do Cariocão é bom para todos. Estádios cheios, retorno em audiência para as emissoras com direitos de transmissão e financeiro para as marcas patrocinadoras. Mas nada disso tira o charme dos times de menor investimento ao longo da competição. Inicialmente, são eles que mais ganham quando enfrentam os clubes de massa, já que nem todos têm agenda no restante da temporada. Movimentam estádios no interior e subúrbio, com a presença de ídolos do futebol. Além de revelarem grandes jogadores.

OPORTUNIDADE DE MERCADO

Fechado com o Flamengo, Pablo vinha sendo monitorado antes da guerra. Infelizmente, atletas dos países envolvidos — Ucrânia e Rússia — não podem exercer a profissão nos locais de conflitos. A maioria dos brasileiros voltaram para casa e estão disponíveis, com valores de compra em queda — uma oportunidade de mercado. O zagueiro, que estava no Lokomotiv, caiu como uma luva no atual elenco, já que a zaga rubro-negra ainda tem sido problema e o jogador é conhecido de Paulo Sousa, que foi seu técnico no Bordeaux, da França.

TORCIDA POR JOGO LIMPO

Tomara que o árbitro chileno, que apita Olimpia e Fluminense, no Estádio Defensores del Chaco, não seja tão permissivo quanto o argentino, que deixou a catimba correr frouxa no Nilton Santos. O que preocupa os tricolores é jogo faltoso e desleal do adversário. No mais, o time de guerreiros segue confiante na vaga para a fase de grupos da Libertadores. Respeita a história e a força do time paraguaio na competição, mas acredita no grupo e em seu comandante Abelão.

MAIOR ARTILHEIRO

Cristiano Ronaldo - AFP

No futebol moderno, Cristiano Ronaldo é o cara! Conquistou o posto de maior artilheiro do mundo em jogos oficiais. Porém, o importante é o estilo do português, que não faz firula. Atua para alcançar e ultrapassar marcas expressivas e históricas. Assim deveria ser o nosso maior talento atual, Neymar Júnior. No mundo da bola, o importante são artilharias e campeonatos conquistados. O resto some com o tempo.