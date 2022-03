Tiago Leifert - Reprodução

Publicado 21/03/2022 21:31

Rio - Fora da televisão há alguns meses, quando decidiu deixar a Globo, Tiago Leifert anunciou, através das redes sociais, que irá criar um canal no 'Youtube'. O ex-apresentador agora participará de um projeto com Rica Perrone e Eduardo Semblano, o 'Edu Fui Clear'. Segundo o jornalista, os vídeos terão como foco comentários sobre futebol.



- Futebol me faz bem demais. Assistir, jogar ou falar sobre. No meio do ano passado eu decidi parar tudo, rever minhas prioridades e me aproximar das minhas paixões. Tal qual CR7 que saiu da ponta e ficou mais próximo do gol, eu resolvi fazer o mesmo: ficar mais próximo de tudo que me dá mais alegria - escreveu Tiago, que emendou:

- O convite para participar do Paulistão no YouTube só me provou que eu realmente preciso dedicar um pedaço do meu tempo ao esporte de novo, eu me sinto bem demais. Vou começar pela forma mais simples: um canal no YouTube, que por enquanto é de resenha! É só para falar de futebol. Sem pressão, sem planos de dominação. Sem grade! Se tiver 5 inscritos ou 1.000.000 vai dar na mesma para nós, o que a gente quer é falar da bola - complementou o jornalista.