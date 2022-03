Goleiro Ederson é cortado da seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/03/2022 18:58

Rio - Depois de perder Raphinha e Gabriel Magalhães, o técnico Tite terá mais um desfalque para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo: Éderson, goleiro do Manchester City, apresentou um quadro de gastroenterite e está fora das duas partidas. Para o seu lugar, o treinador da Seleção Brasileira convocou Everson, do Atlético-MG.

No entanto, o Everson só se apresentará à Seleção após o duelo do Galo contra a Caldense, nesta quarta-feira (23), às 16h30 (horário de Brasília), pelo confronto de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Ainda sem a presença de Neymar, a Seleção Brasileira fez seu primeiro treino nesta segunda-feira (21), na Granja Comary, em Teresópolis. Apenas dez atletas fizeram parte do treinamento. São eles: Weverton, Alex Telles, Felipe, Thiago Silva, Guilherme Arana, Fred, Bruno Guimarães, Coutinho, Richarlison e Gabriel Martinelli.

Brasil e Chile se enfrentarão na próxima quinta-feira (24), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. O duelo contra a Bolívia está marcado para a quarta-feira (29), também às 20h30, no Estádio Hernando Siles, em La Paz.