Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester UnitedFoto: Marco BERTORELLO/AFP

Publicado 21/03/2022 18:57

Rio - Em busca de um novo técnico, o Manchester United ainda monitora a situação de Maurício Pochettino, do PSG, da França. Apesar do treinador argentino ter contrato até 2023, a tendência é que deixe o clube francês no meio do ano. Além disso, já recebeu a aprovação de Cristiano Ronaldo. A informação é do jornal inglês "The Athletic".

Após a eliminação do PSG para o Real Madrid, nas oitavas de final da Champions League, Pochettino sofreu duras críticas e pode deixar o clube no meio do ano. Em janeiro, o técnico argentino teria tido "conversas secretas" com o United, segundo o jornal francês "Le Parisien".

Ainda de acordo com o "The Athletic", Cristiano Ronaldo estaria ciente do interesse do Manchester United e deu o aval para a diretoria avançar na contratação. Além disso, já existem contatos entre as partes envolvidas.