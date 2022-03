Chay - Vitor Silva/Botafogo

Rio - A rivalidade entre Botafogo e Flamengo é uma das maiores no futebol carioca, porém, o meia do Glorioso, Chay, não deixou se ser sincero ao avaliar um dos principais jogadores do Rubro-Negro. Em participação no "Charla Podcast", o atleta exaltou as qualidades de Arrascaeta e o colocou como um dos melhores da posição no Brasil.

"Eu gosto de três jogadores ali: o Arrascaeta e dois que estão no Palmeiras. Gosto muito do jogo do Scarpa e do Veiga. São jogadores que não se omitem, querem a bola, buscam o jogo, se movimentam bastante pra tentar organizar o jogo e, outra, procuram jogar para frente, e isso é difícil você encontrar na posição", afirmou.

Chay foi um dos destaques do Botafogo na conquista da Série B, mas sofreu lesão e ficou de fora de algumas partidas no começo da temporada. De volta ao time titular, o jogador falou que observa bastante essas referências da sua posição no futebol brasileiro.

"Converso bastante com o treinadores, pessoas que analisam futebol e sempre entramos nesse quesito. O diferencial é quando você encontra alguém que pensa para a frente, em jogar para a frente. Não vai pegar a bola, dominar e bater pra trás, distribuindo o jogo para o lado toda hora, é fácil. São três jogadores que eu gosto de ver. Acho que sempre estou pescando uma coisinha, tirando um pouco da movimentação deles. São jogadores que analisar faz bem", disse.