Lewandowski - CHRISTOF STACHE / AFP

Publicado 21/03/2022 17:04

Rio - Principal nome do Bayern de Munique nos últimos anos, o atacante Robert Lewandowski pode estar de saída do clube alemão em breve. Segundo o portal Torcedores, o polonês ainda não recebeu nenhuma oferta de renovação de contrato, e, com um possível aumento salarial pedido pelo jogador, o Bayern já sabe que não será fácil conseguir esta renovação.

Atualmente, quatro clubes estariam interessados na contratação do atacante: Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid e Liverpool. No entanto, ao que tudo indica, o clube inglês é quem parece estar mais avançado na briga pela contratação do jogador. Ainda segundo o portal, a equipe comandada por Jürgen Klopp está em busca de um "9", e estaria disposta a pagar 70 milhões de euros (cerca de R$ 380 milhões, na cotação atual) ao Bayern de Munique.

Caso saia do Bayern, Lewandowski irá para o sétimo clube de sua carreira. Antes, atuou pelo Delta Warsaw, Legia Warsaw, Znicz Pruszków, Lech Poznan e Borussia Dortmund. Na atual temporada, o atacante disputou 37 partidas, e marcou 45 gols.