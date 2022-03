Balotelli surpreende em nova escolha de profissão - Foto: Divulgação/AFP

Balotelli surpreende em nova escolha de profissãoFoto: Divulgação/AFP

Publicado 21/03/2022 16:30

Rio - O atacante Mario Balotelli surpreendeu após revelar o que deseja fazer quando encerrar a carreira no futebol. Em entrevista à "DAZN", o jogador italiano de 31 anos afirmou que pretende encontrar novos talentos para apresentar o "caminho certo". No entanto, há também a possibilidade de ser jornalista.

"Depois de terminar a minha carreira, gostaria de encontrar novos talentos. Falar com eles e dizer-lhes aquilo que fiz certo e errado. Avisá-los sobre experiências. Eles poderiam evitar ter muitos problemas. Também existe a possibilidade de ser jornalista. Faltou-me algo a nível da seleção. É o meu único arrependimento. Espero que ainda tenha tempo", explicou Mario Balotelli em entrevista à 'DAZN'.

Balotelli vive boa fase no Adana Demirspor, da Turquia, e chegou a ser cogitado para reforçar o Flamengo. No entanto, em 2019, as conversas não avançaram e o Rubro-negro decidiu encerrar as tratativas com o atacante.