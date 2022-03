Edinson Cavani recusou proposta do Botafogo e agora é mira do Inter de Milão - Foto: Divulgação/AFP

Edinson Cavani recusou proposta do Botafogo e agora é mira do Inter de MilãoFoto: Divulgação/AFP

Publicado 21/03/2022 15:29

Edinson Cavani, em fim de contrato com o Manchester United, foi mirado e desenhado como 'sonho de consumo' pelo o Corinthians, Palmeiras e, principalmente, Botafogo. Contudo, o jogador tem chance de permanecer na Europa e pode estar sendo sondado por clube da Itália.

A Inter de Milão teria vontade de contratar o atacante para reforçar o elenco em junho de 2022, conforme o site italiano "Calcio Mercato".

O jogador já defendeu outros dois clubes da Itália, Palermo e Napoli. Por isso, a Inter já esteve de olho anteriormente no atleta e pode fazer uma oferta em breve.

Nos últimos anos, o atacante foi especulado no Brasil, porém o alto salário recebido na Europa afastou os possíveis interessados. No caso do Botafogo, muito recentemente, o salário anual pedido por Cavani foi de R$ 50 milhões, o que daria cerca de R$ 4 milhões ao mês.

Desde que assinou pelos Red Devils, o uruguaio sofreu com lesões e só fez dois gols em 12 partidas na temporada atual.