Charles Leclerc foi o vencedor do GP do Bahrein - OZAN KOSE / AFP

Charles Leclerc foi o vencedor do GP do BahreinOZAN KOSE / AFP

Publicado 21/03/2022 15:04

Rio - O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi um dos grandes destaques do Grande Prêmio do Bahrein, marcado pela abertura da temporada de 2022 da Fórmula 1. Já na última volta da corrida, o piloto chamou a sua equipe no rádio, e disse que estava com problemas no motor. Pouco tempo depois, revelou ser uma brincadeira.



Em uma rede social, o perfil oficial da Fórmula 1 compartilhou o momento, além de fazer uma comparação com o GP do Bahrein de 2019, onde Leclerc realmente teve um problema no motor, e acabou perdendo a prova para Lewis Hamilton, da mercedes. Confira a publicação:

Leclerc: “There is something strange with the engine” (há algo estranho com o motor, em tradução livre).



Engenheiro: entendido!



Leclerc: “Estou brincando”



Engenheiro: “Entendi”

A vitória de Charles Leclerc no último domingo (20), foi a terceira de sua carreira. O piloto ainda foi seguido por seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, que fez com que a Ferrari terminasse o GP com uma dobradinha no pódio. Na terceira colocação, ficou Lewis Hamilton.