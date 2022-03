Roberto Dinamite tirando fotos com torcedores do Flamengo - Reprodução/Twitter

Roberto Dinamite tirando fotos com torcedores do FlamengoReprodução/Twitter

Publicado 21/03/2022 16:42

Rio - O Vasco deixou o Maracanã, neste domingo, sem a vaga para a final do Cariocão, após derrota para o Flamengo. Porém, o maior ídolo do clube, Roberto Dinamite, mostrou que tem moral também com alguns flamenguistas, que aproveitaram a presença do ex-atacante para tietá-lo.



O momento foi flagrado e postado nas redes sociais e gerou reação das torcidas, pelo lado positivo. A grande maioria dos comentários de vascaínos e flamenguistas eram falando que teriam a mesma atitude se estivesse de frente com o ídolo do rival.

"Eu tiraria foto com o Zico super de boas. Maluco era foda, é amigo do Roberto e humilde pra c...", disse um vascaíno.

"Sou flamengo e nem sei pq esse post chegou em mim. Mas se vejo o Dinamite, já chego nele com celular na mão pedindo uma foto, Zico, Dinamite, Garrincha se tivesse vivo, além de ídolos nos clubes são ídolos nacionais pelo tanto que jogaram", disse um flamenguista.



"Eu tiraria um foto com o Zico. Normal. Figuras como Zico e Dinamite transcendem seus clubes, eles são ídolos do futebol BR como um todo", postou outro torcedor.

"Pra mim não existe achar isso errado. Tem uns caras que acho que ultrapassam a rivalidade. Não tirar foto com o Zico, por exemplo, não dá. Os caras são picas demais", disse Pedro Certezas, jornalista da TNT Sports e SBT.