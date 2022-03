UEFA - Reprodução/EFE

Publicado 21/03/2022 17:16

Rio - A Uefa alterou nesta segunda-feira o regulamento de suas competições para que os clubes possam inscrever até dois jogadores que têm contrato com equipes da Ucrânia e Rússia, por conta da guerra entre os países.

Os clubes que ainda disputam as competições da Uefa (Champions League, Liga Europa e Conference League) têm até o dia 1º de abril para inscrever os jogadores. A medida vale também para o futebol feminino.



No início do mês, a Fifa informou que os jogadores de clubes ucraianos e russos teriam seus contratos suspensos até o fim da temporada. Com isso, os atletas ficaram livres para assinar com novas equipes até o dia 07 de abril.