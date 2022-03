Tiroteio - Reprodução Internet

TiroteioReprodução Internet

Publicado 22/03/2022 10:00 | Atualizado 22/03/2022 10:01

Rio - Um jogador de futebol se feriu após um tiroteio que aconteceu em uma boate de São José, na Grande Florianópolis, no último domingo. De acordo com informações do "G1", o atleta, que não foi identificado, mas atua no Avaí, foi feriado após um disparo que atingiu uma cliente da casa. O ocorrido foi registrado como tentativa de homicídio.



De acordo com o site, a Polícia Militar não identificou o autor dos dez tiros. Uma mulher de 20 anos, que estava dentro do estabelecimento, foi atingida na perna e encaminhada para o hospital. A motivação do crime teria sido um desentendimento dentro do estabelecimento com os seguranças da casa noturna.



O site informa que segundo depoimentos, a confusão teria começado entre um casal de frequentadores e os seguranças tentaram intervir. Porém, o homem não teria gostado da ação dos seguranças e por conta da briga foi retirado do local. Após a ação, houve o registro do tiroteio.