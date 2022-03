Jessilane e Linn da Quebrada flagram sexo entre Eliezer e Natália - reprodução da TV Globo

Publicado 22/03/2022 12:30 | Atualizado 22/03/2022 12:31

Rio - Linn da Quebrada e Jessilane flagraram um momento de intimidade entre Eliezer e Natália no quarto grunge, do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na madrugada desta terça-feira. As duas deram de cara com o casal fazendo sexo e se divertiram com a situação.

Tudo aconteceu quando elas deixaram a cozinha e foram em direção ao quarto para dormirem. "Se a Natália estiver dormindo na cama de solteiro, vou dormir com você", disse Linn. "Os casais têm prioridade", respondeu Jessilane. Ao entrarem no cômodo, as sisters viram Eliezer e Natália transando. No mesmo momento, elas deixam o o local correndo e riram da situação. "Vamos dormir no Lollipop hoje?", perguntou a cantora. "Não dá pra dormir lá. No lollipop não dá", recusou a baiana. "Mulher, você prefere o edredom lá?", quis saber Linn.

Em seguida, elas encontraram Eslovênia e Laís na área do camarim. "Eles estão transando?", perguntou a modelo. "Não sei, mas está rolando alguma coisa", afirmou Jessi. Ao saber da fofoca, Linn, Eslô e Laís foram espiar o que estava rolando debaixo do edredom. Ao entrarem no quarto grunge, viram Eliezer ofegante com a cabeça para fora do edredom e Natália rindo. Elas deixaram o cômodo dando gargalhadas. "Acabou que o Eli nem vai conseguir mais", brincou Linn da Quebrada.

