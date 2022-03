Durante a dinâmica, Laís afirmou se sentir diminuída - Reprodução / Globoplay

Durante a dinâmica, Laís afirmou se sentir diminuídaReprodução / Globoplay

Publicado 22/03/2022 07:58 | Atualizado 22/03/2022 07:59

Rio - Laís Caldas e Arthur Aguiar discutiram, mais uma vez, durante um Jogo da Discórdia do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na madrugada desta terça-feira. Na dinâmica, os brothers deviam montar um ranking baseado em um adjetivo sorteado. Entre palavras estavam: "influenciável", "arrogante" e "desagradável".

Ao pegar a plaquinha de 'arrogante', a médica chamou o marido de Maíra Cardi para estrelar o topo do pódio. Na ocasião, a sister parabenizou o ator por ter dito no programa, deste domingo, que o público tem personalidade. "Não é bem essa palavra. Mas ontem, durante o discurso para me emparedar? Inclusive, quero parabenizar algo que ele falou que o público tem personalidade, eles têm mesmo, são justos e escolhem quem merece ganhar o programa. Nunca duvidei disso e nunca falei isso pra você", disse ela.

Laís também explicou o motivo de achar que Arthur manipula o público. "O que eu tentei dizer pra você aquele dia, que talvez você interpretou dessa forma, foi que você usa palavras que podem influenciar o público". "Mas você falou pro público perceber que eu estou manipulando eles", rebateu Arthur. "Foi sobre você, não sobre eles", destacou a clínica geral.

O marido de Maíra Cardi não ficou quieto: "Agora você pode tentar arrumar, mas foi sobre o público. É a quarta semana seguida que você pega uma situação pra falar de mim e pede desculpa", destacou. "E já é quarta vez que você vota em mim. Com você eu tenho uma questão, com eles eu não tenho", avaliou Laís.

"Você vira e fala 'você não sabe o que está falando', é o fim pra mim. Se você chama aquilo de show, eu não chamo de show. Foi uma situação que saiu do controle, eu peço desculpa pro público e peço desculpa pra você. Se é show pra você, eu não só dou show no ao vivo, dei show com você na sala, inclusive não estava ao vivo. Só queria deixar esse ponto. Te acho arrogante por isso porque só você sabe falar, não erra nada. Comigo, você diz que não sei o que estou falando, que dou show, que sou rasa e me diminui", acrescentou ela.

Arthur ponderou: "Não, eu não te diminuo. Todas as vezes que você me chamou, em nenhuma vez você falou sobre algo que de fato aconteceu". "Será que eu não falei? Quando eu vou votar em você eu não crio situação pra justificar o meu voto. Eu falo sobre algo que aconteceu", explicou a médica. "Você vota em mim e eu posso puxar aqui também", acrescentou ela. "Qualquer pessoa pode me puxar. Só quando você vier me puxar você fala sobre algo que eu fiz...", respondeu Arthur. "Você só me diminui o tempo inteiro", reclamou a sister. O ator discordou: "É o que eu sinto".