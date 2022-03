Bárbara, do 'BBB 22', comenta polêmica envolvendo sua alimentação no reality show - Reprodução/Instagram

Publicado 21/03/2022 18:05

Rio - Bárbara Heck usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (21), para comentar uma polêmica sobre sua dieta durante o "BBB 22". Fora da casa, alguns internautas apontaram que a gaúcha comia poucas vezes por dia e tinha o costume de chupar um limão após as refeições, o que chegou a ser visto como o indício de um suposto transtorno alimentar. Em seus Stories do Instagram, a modelo negou sofrer de qualquer distúrbio e revelou algumas mensagens agressivas que recebeu.

"Eu acho bizarro. Não tenho transtorno alimentar, mas imagina se eu tivesse. Vocês acham que é legal receber mensagem todo dia aqui 'Vai comer, sua vagabunda', 'Transtornada', 'Enfia uma maçã na boca e para de falar'?", questionou ex-sister. "O comentário de uma página grande impacta muito na vida de uma pessoa", escreveu na legenda do vídeo, citando perfis de fofoca e famosos que repercutiram o assunto.

Em seguida, Bárbara relembrou um momento do reality show em que se revoltou com comentários feitos pelos colegas de confinamento sobre sua alimentação . "É um tema que eu já conheço e já sabia a repercussão que daria aqui fora, e eles ficavam dando atenção a isso. Isso tanto já me incomodou aqui fora, por eu gostar de cuidar da minha alimentação e respeitar minha fome, que já me fizeram pensar que eu era louca. Procurei um profissional para saber se eu tinha um problema mesmo", contou.