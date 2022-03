Paulo André e Pedro Scooby são inseparáveis no BBB 22 - Reprodução

Publicado 21/03/2022 11:14 | Atualizado 21/03/2022 11:31

Rio - A amizade entre Pedro Scooby e Paulo André está cada vez mais forte no "BBB 22". Prova disso é que o atleta e o surfista estão dividindo até a escova de dentes. A revelação foi feita por Arthur Aguiar durante conversa no quarto do líder.

Scooby disse que suas vitórias no reality show serão compartilhadas com o amigo. "Se eu ganhar, o que é meu é dele, e o que é dele é meu", afirmou o surfista. "Os caras estão dividindo até escova de dente agora", brincou Arthur Aguiar. "A gente só não divide as esposas", rebateu Pedro Scooby.

"Vocês dividem as escovas de dente mesmo?", questionou Douglas Silva. "Estou te falando", respondeu Arthur Aguiar. "Está com ciúmes da nossa intimidade", brincou Scooby.