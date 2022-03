Eliezer tem falta de sorte na prova Bate e Volta - Reprodução

Publicado 21/03/2022 08:29

Rio - Já dizia o ditado: azar no jogo e sorte no amor! Eliezer foi o mais votado pela casa do "BBB 22" neste domingo e acabou tendo que disputar a prova Bate e Volta para se salvar da berlinda. O problema é que o brother parecia estar com uma tremenda falta de sorte. Seus rivais, Douglas Silva e Gustavo Marsengo, já estavam na segunda fase e Eli continuava empacado na primeira.

Na prova, Eli deveria girar uma roleta para descobrir a quantos palpites ele teria direito. As opções eram 0, 1 e 2. O designer conseguiu tirar zero em quase todas as suas tentativas. Até o apresentador, Tadeu Schmidt, fez piada com a maré de azar de Eliezer. "Ah, mas não é possível. Eli, se for ao cassino, não me chame", brincou Tadeu.

Um pouco mais tarde, o apresentador voltou a se divertir com a situação. "Desculpe a risada, Eli. Mas chega a ser engraçado", disparou. "Eli, você rodou a roleta dez vezes e tirou oito zeros. Eu estou impressionado", afirmou. Mas o apresentador também vibrou quando Eliezer conseguiu avançar na disputa.