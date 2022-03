Rafa Kalimann - João Cotta / TV Globo

Rio - Ela estreou na TV Globo como participante do “BBB 20”, a icônica primeira edição do reality show a contar com famosos no elenco. Com seu jeito doce e sempre muito sensata, Rafa Kalimann se destacou na atração, conquistou o público e ficou com o segundo lugar do programa. Dois anos depois, a artista, que já era um sucesso nas redes sociais, se tornou um fenômeno e atualmente possui mais de 22 milhões de seguidores no Instagram.

Se o “Big Brother Brasil” já tinha um espaço enorme no coração da influenciadora digital, atualmente ele ocupa um pedaço ainda maior. Aos 28 anos, Rafa Kalimann é a nova apresentadora da #RedeBBB e a primeira pessoa a conversar com os brothers logo que eles deixam a casa, no “Bate-Papo BBB”. Introduzir os recém-eliminados de volta ao mundo exterior é uma grande responsabilidade e o frio na barriga até bateu, mas Rafa mostra que não teme desafios e se joga de cabeça no projeto.



“O frio na barriga vem a cada novo trabalho, e o feedback do público é de fato muito importante. O programa é muito divertido, é o momento de descompressão do participante recém-eliminado, ou seja, depois que ele conversa com o Tadeu (Schmidt), é o primeiro contato com toda a repercussão aqui fora da casa”, explica a apresentadora, que tenta amenizar o espanto dos brothers que saíram da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.



“Eu busco ao máximo entender esse momento para o eliminado, para que exista acolhimento, e sem deixar de falar tudo o que o público deseja, afinal sou a representante deles ali”, diz Rafa, que foi pega de surpresa pelo convite para apresentar a atração.



“Não esperava, mas aceitei o desafio com entusiasmo. O ‘BBB’ faz parte da minha história, portanto estar em contato com o programa de alguma forma me traz algumas sensações que vivi quando era uma das participantes”, revela.



Antes de Rafa, quem comandava o bate-papo era a também ex-BBB Ana Clara Lima, para quem a apresentadora é só elogios. “Peguei todas as dicas possíveis (com a Ana Clara). A Ana é uma parceira e tanto, além de muito profissional e dedicada, tanto ela como o Rhudson (Victor) me receberam muito bem no time”, comemora a artista, que não se importa com as comparações.



“As comparações são inevitáveis. A Ana tem um estilo próprio que cativa o público. Eu sou fã dela. Penso que aos poucos vão entendendo que a gente soma e que cada uma tem sua personalidade”, analisa.



Veia artística



Mineira de Campina Verde, Rafa Kalimann começou a investir na carreira de modelo e participar de concursos de beleza aos 6 anos de idade. Aos 14, já tinha deixado a cidade natal e se mudado para São Paulo em busca de seus sonhos. Aos poucos, Rafa foi se destacando nas redes sociais e alcançando seus objetivos. Realizada, ela revela que procura estar sempre pronta para as oportunidades que aparecerem.



“Eu gosto de me comunicar, e estou me descobrindo a cada oportunidade. Gosto dessa interação com o entrevistado. É preciso jogo de cintura para manter um bom diálogo na entrevista”, diz ela sobre ter se tornado apresentadora. “No caso da #RedeBBB, ainda tem o fator das novidades que são apresentadas ao eliminado, como vídeos de momentos na casa e a repercussão do público. A reação deles frente a isso tudo é muito interessante. É o que torna o papo mais rico”, analisa a artista, que pretende seguir na carreira e está estudando para se aprimorar.



“Tenho muitas ideias e projetos na cabeça, mas nada formatado ainda. Estou mergulhando em um projeto de cada vez por enquanto. Trabalhar com audiovisual é algo instigante para mim. Tenho participado de alguns cursos e dinâmicas para explorar mais essa veia artística”.



E como não foge dos desafios, Rafa confessa que aceitaria até mesmo se arriscar na atuação. “Se surgir um convite interessante eu não descarto, não”, dispara.



Cancelamento



Por trabalhar com o público da internet há muito tempo, Rafa já está acostumada com o “cancelamento”. Ainda assim, ela não minimiza a prática e diz que muitas pessoas são tolhidas por medo do julgamento na internet.



“O cancelamento muitas vezes é injusto. É como se não tivéssemos o direito de errar. Acho que a superexposição nos leva a conviver com esse medo diariamente. Só não podemos nos limitar, e eu sinto que tantos os participantes (do ‘BBB’), como quem se expõe nas redes sociais, deixam de mostrar muitas coisas interessantes por isso”, explica.



“Já estou bastante acostumada. Não quero normalizar nem minimizar essa prática de agressões, afinal ninguém merece receber um xingamento por ter uma maneira diferente de pensar sobre um tema. Sempre procuro encontrar formas de passar uma mensagem sem violência. Às vezes uma postagem não significa nada para uma pessoa, mas pode deixar outra magoada. É preciso uma vigilância diária, mas ainda assim nunca vamos agradar a todos”, reflete.



Vivendo o momento



Passando por um período cheio de conquistas profissionais, Rafa admite que ainda tem muitos sonhos a realizar. Mas ela não se afoba e acredita que tudo acontece no tempo certo. “Tenho ainda muitos sonhos pessoais para realizar e a forma como as coisas estão acontecendo está ótima, estou feliz”, garante a apresentadora.



Questionada sobre como se vê daqui a cinco anos, Rafa diz que está vivendo o momento. “Cinco anos é muita coisa. Está difícil prever o dia de amanhã”, dispara, aos risos.