Gustavo diz que beijaria Paulo André se fosse 'menos hétero'Reprodução/Globoplay

Publicado 19/03/2022 09:16 | Atualizado 19/03/2022 09:19

Rio - Paulo André segue como um dos galãs do "BBB 22", mesmo após a eliminação de Jade Picon, com quem viveu um affair na casa. Na festa que rolou durante a madrugada deste sábado (19), o atleta chamou a atenção de Linn da Quebrada com uma dança sensual e até Gustavo deixou claro um certo interesse no brother.

"P.A, lembra que eu te falei que se eu fosse 10% menos hétero eu te pegava? Vou botar 2% agora", afirmou o bacharel em direito, que vive romance com Laís. Arthur Aguiar, Douglas Silva e Pedro Scooby estavam perto no momento e caíram na gargalhada com a declaração de Gustavo. "De repente até o final, rola", brincou Scooby.

o gustavo mano kkkkkkk https://t.co/PkionDwEAr — debora (@gwynsrevival) March 19, 2022

Apesar do clima descontraído na festa, Gustavo deu uma alfinetada em Paulo André algumas horas antes. "Quando eu falar contigo, você responde, meu irmão", disparou o curitibano após questionar o velocista sobre a manutenção externa e não ter resposta.