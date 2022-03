Natália incentiva Eliezer a tentar romance com Luísa Sonza - Reprodução/Instagram/Globo

Natália incentiva Eliezer a tentar romance com Luísa SonzaReprodução/Instagram/Globo

Publicado 18/03/2022 18:58

Rio - Natália pegou Eliezer de surpresa ao sugerir que o brother deveria investir em um possível romance com a cantora Luísa Sonza, apesar de estar vivendo affair com o designer no reality show. Na tarde desta sexta-feira (18), o casal relembrou a apresentação da gaúcha na casa mais vigiada do país e a sister aproveitou para incentivar Eli a ficar com a artista.

"Foi muito chique, viu, aquele show. Ela é muito linda. Já te falei que, quando você sair daqui, você tem que pegar o telefone dela", disparou Natália. "Não sei nem se ela vai querer olhar na minha cara, menina", rebateu Eli.

Em seguida, Arthur Aguiar se aproxima e tenta entender o assunto dos colegas de confinamento: "Eu zoando o Eli. Eu falei assim, que o Eli, quando ele sair, ele tem que tentar pegar o telefone da Luísa Sonza", explicou a mineira. "Por que?", questionou o ator. "Para dar uns pegas nela, uai. Zerar a vida", brincou Natália.

"Mas por que ela está falando isso? Do nada? Tu acha ela bonita, é isso?", perguntou Arthur a Eliezer. "Ela é gata demais", declarou o designer. Eli ainda tentou justificar a atitude de Natália: "Acho que ela acha ela [Luísa Sonza] gata, e por ser gata, ela acha que eu tenho que pegar", afirmou. "Ela vai se realizar por você. 'Caraca, eu estava pegando o cara que pegou a Luísa'", brincou Arthur.