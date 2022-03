Natália faz previsão sobre vencedor do BBB 22 - reprodução da TV Globo

Publicado 18/03/2022 16:37

Rio - Laís, Gustavo e Natália falaram sobre o andamento do jogo do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, enquanto se exercitavam na academia, nesta sexta-feira. Os brothers até fizeram previsões de quem será o vencedor do reality global e levará para casa o prêmio de R$1,5 milhão.

“Quem vai ser o top 10, hein?”, quis saber Laís. “Não sei, estou com medo”, admitiu a designer de unhas. “Se eu for para o Paredão agora...”, comentou a médica. Natália ponderou: “Depende muito de com quem você vá”. Em seguida, a mineira especulou sobre o vencedor deste ano. "Tenho a impressão de quem vai ganhar vá ser um Camarote e homem. Impressão que a gente sente de jogo, né? Mas estamos aqui para isso”.

A médica, então, opinou: “Eu sinto alguma coisa na Jessi. Eu não sei o que é, mas talvez ela tenha chance de ganhar”. Natália destacou: “Acho que ela, a Lina... acho que todas as mulheres que ainda estão na casa têm possibilidade. Eu só fico meio assim com o Lucas e com o PA, quem têm possibilidade de estar na final”. “Eu acho que não. Acho que tem a chance de Arthur estar na final, Scooby e Jessi. São os que eu sinto que podem”, afirmou Laís.

Por fim, a mineira refletiu: “Lucas e PA, hoje dentro da casa, são os únicos que eu sinto que podem não estar na final. O Eli talvez também não possa. O restante eu sinto que talvez tenha muita possibilidade”. Contudo, Gustavo ressaltou: “A Jessi nos dois Paredões que foi, estava de figurante”.