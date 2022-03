Douglas Silva fala sobre vontade de cursar gastronomia - reprodução da TV Globo

Douglas Silva fala sobre vontade de cursar gastronomiareprodução da TV Globo

Publicado 18/03/2022 12:29 | Atualizado 18/03/2022 12:30

Rio - Douglas Silva falou sobre o desejo de cursar o ensino superior durante uma conversa com Natália, no quarto grunge, do 'Big Brother Brasil 22', nesta sexta-feira. Ele disse que pretende estudar gastronomia. O assunto surgiu quando o ator falou sobre sua esposa, Carolina.

fotogaleria

"Para ela concluir a faculdade, eu fiquei em cima. Eu conheço várias pessoas que terminam o ensino médio e falam: 'Ah, vou fazer alguma coisa'. E protelam, protelam e não fazem nada. Foi o meu caso, eu não tenho ensino superior porque falei: 'Já tenho uma profissão', e não fiz nada", comentou Douglas.

Em seguida, ele desabafou: "Hoje em dia, eu sinto: 'Poderia ter feito algo'. Eu também não tinha nada na cabeça, o quê eu vou fazer? Teve muito tempo que eu achava que faria Educação Física. Me ligo muito em esportes, adoro essa dinâmica. Mas, hoje em dia, eu quero muito fazer uma faculdade de Gastronomia. É a minha cara agora, sabe? Me encontrei".



Ficou conhecido pelo personagem Dadinho, na fase da infância, no filme “Cidade de Deus” – longa que recebeu quatro indicações ao Oscar em 2004. O ator também ganhou notoriedade ao dar vida a Acerola na série ‘Cidade dos Homens’, trabalho que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional e que depois foi adaptado para o cinema.