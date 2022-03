Arthur é o novo líder do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 18/03/2022 07:52 | Atualizado 18/03/2022 07:53

Rio - Arthur Aguiar é o novo líder do "BBB 22". Ele conquistou a liderança na noite desta quinta-feira depois de participar de uma prova em dupla com Lucas Bissoli. A disputa exigia agilidade e precisão dos brothers e foi disputada em duas chaves. Os melhores de cada chave iriam concorrer à nona liderança. Já as piores duplas de cada chave participaram da dinâmica especial e ficaram disponíveis para serem votadas pelos ex-participantes do "BBB 22" para ir direto ao paredão.

Arthur Aguiar e Lucas, Douglas Silva e Laís, Natália e Gustavo participaram da primeira chave. Arthur e Lucas foram os vencedores e seguiram para a final. Natália e Lucas foram a pior dupla dessa chave. Linn da Quebrada e Eslovênia, Pedro Scooby e Eliezer, Jessilane e Paulo André participaram da segunda chave. Scooby e Eli foram os vencedores e seguiram para a final. Linn e Eslô foram a pior dupla dessa chave.

Lucas e Arthur e Eliezer e Pedro Scooby disputaram a final e a primeira dupla levou a melhor. Eles tiveram que decidir em consenso quem ficaria com a liderança e quem ficaria com um prêmio de R$ 10 mil. Lucas, que era o líder da semana anterior, ainda pensou em ficar novamente com a liderança, mas acabou cedendo para Arthur, que nunca havia sido líder.

Os eliminados Luciano, Rodrigo, Bárbara, Brunna, Larissa, Jade e Vyni votaram entre Eslô, Linn, Natália e Gustavo e escolheram Gustavo para ir ao paredão. O único que votou em Eslô foi Luciano.