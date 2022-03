Laís - reprodução da TV Globo

Publicado 17/03/2022 20:17

Os ânimos aflorados da movimentada madrugada do BBB 22 estão se apaziguando e já tem participante pensando no paredão que será formado no próximo domingo. No quarto lollipop, Laís e Paulo André conversavam sobre a prova do líder desta quinta-feira (17) quando a médica disse: "Já estou preparada se não for líder. Se eles pegam, Arthur ou DG, me colocam direto, sem direito a bate-volta. Eu realmente estou".

Sem receber nenhuma resposta de Paulo André, Laís continua: "Meu psicológico está preparado. E para sair também. Porque se eu for, eu saio. Se o Eli for, ele sai. E se a Eslô for, ela sai. Isso já é certo. Não está tendo surpresa com os eliminados, mas tudo bem", afirmou.

Desde que Jade Picon, a líder dos lollipops, e Vyni foram eliminados, os integrantes do quarto perderam as esperanças. Mesmo assim, continuam seguindo uma linha de jogo parecida. Principalmente Laís, que seguiu tendo Arthur Aguiar como alvo nos jogos da discórdia.