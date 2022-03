Maria do ’BBB 22’ - Reprodução/Instagram

Maria do ’BBB 22’Reprodução/Instagram

Publicado 17/03/2022 17:49

Rio - Mesmo após sua expulsão do "Big Brother Brasil 22", Maria segue atenta em tudo que acontece no jogo e nas redes sociais, e nesta quinta-feira (17) a atriz saiu em defesa de Eslovênia, a sister foi alvo de críticas após ajudar Natália durante um surto na festa

fotogaleria "A Eslô não está tentando limpar a barra dela. Ela já teve vários momentos sendo solícita com pessoas da casa em situação de vulnerabilidade, mas vocês estavam ocupados a atacando por não atender as expectativas do público quando foi anunciada. Antes fosse somente pelos seus erros", disparou.

Maria ainda pediu para que o público analise apenas as atitudes dos participantes e não que inventem motivos para justificar as mensagens de ódio. "De novo: não defendo os erros da Eslovênia. Nunca me pronunciei aqui a favor dela porque não concordo com certas atitudes. Mas ela não é um ser humano horrível como as pessoas andam forçando por puro ranço e distorcendo situações. Julguem os erros, não inventem outros", finalizou.