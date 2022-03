Natália se desespera no quarto Grunge, grita e joga coisas - Reprodução

Publicado 17/03/2022 15:41 | Atualizado 17/03/2022 15:41

Rio - A madrugada desta quinta-feira (17) no "BBB 22" foi marcada por uma briga entre Natália, Linn da Quebrada e Jessilane . A confusão se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais e internautas fizeram diversos memes relacionados ao barraco. No entanto, a equipe que administra os perfis de Natália criticou as piadas feitas com o surto da mineira.

Um perfil no Twitter brincou com os boatos de que a sister estaria grávida ao falar sobre o aviso que Natália recebeu da produção, proibindo a mineira de beber mais álcool durante a festa do Líder Lucas . "Ela tá no pré-natal finalmente alguém avisou sobre a bebida", escreveu, ao que os "adm's" da manicure responderam: "Péssimo comentário". Em seguida, ainda acrescentaram: "Existe uma linha muito tênue entre meme e ridicularização da imagem de uma mulher".

Em outro momento, a equipe também criticou um perfil que publicou uma foto da sister chorando cercada pelos colegas de confinamento e brincou que a designer de unhas estaria entrando em trabalho de parto, escrevendo em inglês. "Péssimo tweet. Péssimo!", rebateram os administradores.

"Natália teve crise emocional e de ansiedade que foi potencializada pelo álcool", esclareceram os responsáveis pelas redes sociais da modelo. Durante a confusão, a equipe ainda fez uma postagem sobre o comportamento da sister: "Natália não está bem psicologicamente, vamos torcer para que tudo se resolva, que ela descanse e fique bem logo".

Após a confusão que rolou durante a madrugada, Natália conversou com Lina e Jessilane , com quem forma o grupo conhecido aqui fora como "as comadres". Na manhã desta quinta-feira, as sisters se reuniram na área externa da casa para tentar resolver os problemas que causaram a discussão.

Péssimo, central BBB. Péssimo comentário. — Natália Deodato (@nataliadeodato) March 17, 2022

Existe uma linha muito tênue entre meme e ridicularização da imagem de uma mulher. — Natália Deodato (@nataliadeodato) March 17, 2022

Péssimo tweet. Péssimo! — Natália Deodato (@nataliadeodato) March 17, 2022