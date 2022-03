Jessilane, Natália e Linn da Quebrada tentam se entender após briga na festa desta madrugada - Reprodução

Publicado 17/03/2022 11:57

Rio - Natália, Jessilane e Linn da Quebrada resolveram sentar para conversar na manhã desta quinta-feira após a enorme confusão que se formou na festa do líder , durante esta madrugada. As amigas, que são conhecidas pelo público como "comadres", se mantiveram afastadas desde ontem, mas tentaram resolver seus problemas nesta manhã.

Jessilane disse estar cansada de tentar contar algo para Natália e a sister a interromper, dizendo que também tem uma história parecida. Segundo Jessi, isso faz com que ela se afaste de Natália, já que sente que a amiga não quer ouvi-lá. Natália, então, comentou que se sente da mesma forma.

"Quando estou conversando com a Lina, eu começo a contar uma história, a Lina escuta a minha história e depois conta a dela. Quando eu começo a contar uma história para você, eu ainda nem terminei de contar a minha história e você: 'Também tenho uma história superengraçada sobre isso'. Você nem quer saber o final da minha história. Muitas vezes você conta a sua história e eu nem quero mais saber o final da sua. Isso me magoa", disse Jessilane. "É a mesma forma que eu me sinto, acredita?", rebateu Natália.

A manicure disse que se sente ignorada por Jessilane e Linn e afirmou também ter muita dificuldade em expor seus sentimentos. Em determinado momento, Natália começou a chorar e foi consolada pelas amigas. Jessilane disse que sempre pergunta a Natália o que está acontecendo e Natália sempre responde que "não é nada". Natália respondeu que primeiro precisa entender o que está acontecendo para depois externar seus sentimentos.

Linn entrou na conversa e disse que o comportamento de Natália as deixa em dúvida e que ela e Jessilane nunca sabem se Natália está chateada por algo que elas fizeram ou por outros motivos. Jessilane afirmou ter ficado chateada por ter tentado conversar com Natália durante o surto, na festa, mas Eslovênia não permitiu.

"Não fui conversar com ela. A Eslô veio até mim falando: 'Não fica assim, elas gostam muito de você'. E eu disse: 'Eu também gosto muito delas, mas a questão é que preciso ficar bem comigo para depois conseguir chegar nelas, expor o que estou sentindo e conversar com elas'. Foram as minhas palavras", disse Natália.

Natália disse que não se lembra como a briga começou e Linn disse que isso não importa.