Publicado 17/03/2022 18:08

A dinâmica especial entre os eliminados do 'BBB 22' ocorrerá na noite desta quinta-feira (16). E tem ex-BBB prometendo entregar tudo o que o público espera do reencontro armado por Boninho.

Larissa Tomásia, participante da casa de vidro que entrou no BBB 22 com o programa já em andamento, foi ao Instagram Stories prometer que a dinâmica vai render. "Já que me deram a oportunidade de poder falar, eu tenho muita coisa para contar de alguns. Eu só precisava da palavra, da oportunidade", disse a sexta eliminada da temporada.

Por saber que a ex-sister já fez promessas que não foram cumpridas, Bárbara Heck resolveu dar uma "cutucada". Também nos stories, a quarta eliminada disse: "Parece que a Larissa tem uns babados para contar, está prometendo. Vocês acham que dessa vez ela cumpre?".

Os detalhes da dinâmica que Larissa, Bárbara e os outros eliminados participarão - com exceção de Maria e Tiago Abravanel - ainda não foram divulgados. Apesar das especulações, Boninho, diretor do reality, afirmou que não haverá uma repescagem entre os ex-BBBs.