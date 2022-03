Natália reclama que Jessi não olha em seu olho enquanto conversam - Reprodução da TV Globo

Natália reclama que Jessi não olha em seu olho enquanto conversamReprodução da TV Globo

Publicado 17/03/2022 17:40

Rio - O surto de Natália continua rendendo entre os participantes do "BBB 22", programa da TV Globo. Nessa quinta-feira (17), a mineira chamou Jessi para uma conversa e reclamou do fato da professora não olhar em seu olho quando conversam.

fotogaleria

"Eu estava entretida com a sua história, e quando vi que você nem olhava para mim, falei: 'Vou sair daqui'. Tanto que peguei, levantei", começa Natália.

"Você tem o direito de se sentir como você quiser e não estou te colocando em lugar nenhum", rebate Jessi.

"Não acho legal. Acho isso sem educação. Se você está conversando com a pessoa, tem que olhar na cara dela. Você não está conversando com o vento. Uma coisa é quando você está recebendo, ok. Outra coisa é quando você está falando. Às vezes quando você fala, você nem sequer olha na cara da pessoa", explica a designer de unhas.