Publicado 17/03/2022 16:54 | Atualizado 17/03/2022 17:03

A noite do BBB 22 foi marcada por uma grande discussão entre Natália, Lina e Jessilane . A situação evoluiu para atitudes descontroladas de Natália, que chutou portas e jogou uma cadeira longe. Após a confusão, Lina se deparou com uma cena que a deixou ainda mais abalada: encontrou seu top dentro da privada.

A cantora ainda chorava sozinha em sua cama no quarto grunge quando se levantou, ficou um tempo olhando para o botão da desistência e depois seguiu para o banheiro, onde encontrou a peça de roupa. Voltando a chorar muito, ela desabafou com Laís: "Ela jogou meu top na privada. Por que isso?". A situação ainda foi assunto depois que Lina voltou para a festa do líder Lucas que acontecia na área externa e, ainda chorando, disse para Jessi: "Amiga, o meu top estava na privada!".



Na manhã desta quinta-feira (17) as comadres sentaram para conversar e tentar fazer as pazes. "Eu realmente não sei se eu joguei [o top na privada]. Se fui eu, pelo amor do senhor Jesus, me perdoa", disse Natália. E Lina respondeu "Eu não sei também".

A verdade é que tudo não passou de um mal-entendido. De madrugada, quando Lina levantou da cama e foi ao banheiro, o top estava preso no cinto que segura o microfone dos participantes. Portanto, ela mesma acabou deixando a peça cair na privada sem perceber.

