Tadeu Schmidt comemora dois meses como apresentador do 'BBB 22'

Publicado 17/03/2022 16:59 | Atualizado 17/03/2022 17:03

Rio - Tadeu Schmidt usou suas redes sociais para comemorar os dois meses desde sua estreia como apresentador do "Big Brother Brasil", na TV Globo. O jornalista deixou o comando do "Fantástico" para assumir a função de Tiago Leifert, que deixou a emissora carioca no ano passado. Nesta quinta-feira (17), Tadeu compartilhou um vídeo em seu Instagram e celebrou a data especial com os seguidores.

"2 meses de 'BBB 22'!!! Que dia!!! Tô esperando vocês!!!", escreveu na legenda da publicação. No vídeo, o ex-apresentador do "Fantástico" revelou a expectativa para a transmissão ao vivo do reality: "Além da efeméride, começamos a semana nove. Prova do líder, no momento em que o jogo tá pegando fogo. Teremos uma dinâmica com os oito eliminados, vocês vão curtir. E muita história pra contar sobre a festa de ontem. Quem vai tá ligado no programa levanta a mão", brincou.

Tadeu ainda recebeu muito carinho dos seguidores, que elogiaram sua atuação no comando do reality show: "O melhor do BBB 22 é Tadeu", afirmou um internauta. "Tadeu, você arrasa demais!", declarou outra fã. "Você é o campeão! O maior que nós temos", disparou mais uma pessoa.

