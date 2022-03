Natália pede desculpas ao público após surto no ’BBB 22’ - Reprodução Internet

Natália pede desculpas ao público após surto no ’BBB 22’Reprodução Internet

Publicado 17/03/2022 15:38

"Realmente eu tenho muita dificuldade em falar o que eu sinto. Eu tenho muita dificuldade, as vezes, de me expressar. Porque eu não gosto de ser injusta, nem de machucar. Então eu acabo sempre engolindo as coisas e aí, as vezes, quando eu solto, eu solto de uma forma muito aflorada, muito pesada", começou.

"Engraçado que, lá fora, não é assim. Porque tem outros meios, né? Lá fora eu vou treinar, pilotar, vou fazer minhas coisas, coisas que me relaxam. Aqui dentro a gente não tem válvulas de escapes. Então acredito que, por eu estar muito bêbada eu comecei a falar, a gritar, a bater nas coisas", continuou ela.

"Não acho certo. Queria pedir muito: não desistam de mim. Estou me sentindo muito mal, sim. Não estou bem. Mas é isso. Ore por mim, mãe. Não estou bem não, hein" completou Natália.