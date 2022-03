Eslovênia é a única que consegue acalmar Natália - Reprodução

Eslovênia é a única que consegue acalmar NatáliaReprodução

Publicado 17/03/2022 07:49

Rio - A festa do líder Lucas foi marcada por uma grande confusão entre as "comadres" Jessilane Alves, Natália Deodato e Linn da Quebradra. Logo no início da noite, Natália havia comentado com Eslovênia que se sente ignorada por Jessi e Linn. "Já tem dias que vem acontecendo e vou ignorando. Hoje aconteceu mais de três vezes. Quando eu falo algo que me dói, é coisa boba. Aí quando é algo que dói nelas, é importante", desabafou. Ela disse que se sente cada vez mais distante das amigas e foi aconselhada por Eslô a conversar com elas.

"Sabe porque eu digo que às vezes me sinto muito incomodada? Porque não é uma coisa que acontece só uma vez, é uma coisa que acontece várias vezes. Hoje eu não sou tão dependente delas, antes eu era muito mais apegada. Eu sei que elas são assim, elas têm um ciclo delas e sei que às vezes o ciclo delas não vai me envolver", disse Natália.

Com menos de duas horas de festa, Natália precisou sentar por ter bebido demais e algumas pessoas foram ajudá-la. Ela mostrou sinais de embriaguez, levantou, tentou dançar na pista e caiu. Os brothers levaram a manicure para a casa, onde começou a confusão.

Natália começou se declarando para Linn e Jessi, mas acabou chamando Linn de "desleal". "Eu amo a Jessi independentemente das nossas diferenças. Eu amo vocês duas. E sabe qual é meu problema? Sabe o que eu sinto às vezes? Eu amo muito a Jessi, eu amo muito a Lina, eu amo muito vocês duas e eu falei com você que às vezes eu sentia que você era desleal e que muitas coisas aconteceram e provaram sua lealdade. Você pra mim é um amor, você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível e a Jessi é uma pessoa que eu sinto muito ciúmes porque eu amo muito, porque eu gosto muito, porque eu me identifico muito e às vezes eu fico me sentindo deslocada. Porque muitas das vezes é a conversa só de vocês duas e não me inclui. Eu fico triste, eu fico magoada porque muitas vezes eu quero falar coisas por mais que sejam de mim, é pra me incluir no assunto", disparou.

Linn preferiu não conversar por Natália estar bêbada, o que deixou a manicure furiosa. Ela partiu para cima de Linn e precisou ser contida por Eslovênia e Jessilane. Linn foi para o quarto Lollipop aos prantos e foi consolada por Eslovênia. Jessilane ficou cuidando de Natália no quarto Grunge.

Natália, então, começou a gritar, bater e chutar a parede. Para se desvencilhar, ela deu um safanão em Jessilane. Ao escutar o novo surto, Eslô saiu do Lollipop e foi correndo ajudar Jessi a controlar Natália. Douglas Silva e Eliezer também tentaram acalmá-la. Ainda assim, ela jogou coisas na cozinha, deu um soco no fogão, arremessou uma cadeira e só depois foi controlada por um abraço de Eslovênia.