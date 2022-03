Pedro Scooby no 'BBB 22' - Reprodução

Publicado 16/03/2022 21:15

Rio - Pedro Scooby comentou com Douglas Silva sobre como lida com haters nas redes sociais. Durante papo no 'BBB 22', ele disse que não perde tempo rebatendo ataques na internet e falou sobre o que sente com os haters.

"Hater é uma parada que é muito louca. Eles tentam atingir, sei lá, ir lá no seu patrocínio para falar mal, alguém da tua família", começou. "O cara perde um tempo escrevendo um texto desse tamanho. Tu apaga, a pessoa vai lá e escreve outro. O que acontece com a pessoa? Será que ele é amargurado, não tem nada para fazer?", questionou Pedro Scooby.

Douglas disse que nunca debateu na internet, mas que houveram exceções, como quando atacaram a esposa, Camila Brito e a filha mais velha, Maria Flor. "Não dou palco, vou e vejo depois", afirmou o ator.

Scooby falou que a esposa, Cíntia Dicker, não se importa com haters. "Outra parada que eu acho a Cíntia muito fod* é que ela não liga para isso. O que ela teve que passar para estar comigo... Não foi fácil, não", disse.

"Falaram várias coisas diferentes, tipo acusando. Por exemplo, ela dá o maior amor para os meus filhos. A Luana ama isso. [...] Admira a Cíntia por ser uma mulher que cuida dos filhos dela, dá amor, carinho, quando a mãe não pode estar. Uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história vai lá e acha ruim. É muito louco", contou.

O surfista também contou um episódio em que Dom, filho dele com Luana Piovani, recebeu ataques após uma publicação da atriz sobre ele. "A Luana é uma pessoa que divide muito a vida dela pessoal na internet. Ela foi conversando, falando das coisas e ela falou uma vez, tipo: 'Ah, porque o Dom está muito respondão, está impossível'. Cara, coisa normal de criança, tem fases, você educa e vai consertando isso", disse.

"Brother, as pessoas foram no Instagram do Dom atacar ele. O moleque tem nove anos. Tive que ficar bloqueando", comentou Pedro Scooby. "Isso é muito o meu medo enquanto eu estou aqui, minha filha lá fora. Falei muito para ela", declarou Douglas.

