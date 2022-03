Natália, do 'BBB 22' - Reprodução

Publicado 16/03/2022 18:38

Rio - Com o top 10 cada vez mais próximo, os participantes do "BBB 22" já começaram a pensar em suas vidas após o reality. Nesta quarta-feira (16), Natália, Jessilane e Linn da Quebrada conversavam sobre relacionamentos amorosos fora da casa e pensaram na possibilidade de serem convidadas para a Farofa da Gkay, onde Viih Tube deu um show de pegação ao ficar com várias pessoas diferentes.

"Tenho uma pessoa que é minha meta pegar depois daqui", afirmou Natália durante o bate-papo. Então, Lina respondeu: "Já pensou a gente na Farofa da Gkay? Será que a gente vai ser convidada para a Farofa da Gkay?", questionou a sister sobre o evento organizado pela influenciadora e que levou diversos famosos para um resort em Fortaleza no ano passado. "Ai, tomara que eu esteja solteira!", disparou Natália.

Em seguida, a mineira propôs uma aposta inusitada que as amigas devem fazer com Viih Tube, que participou do "BBB 21". "Como é o nome daquela menina? Que chamava todo mundo de pai? Vamos fechar com ela e apostar quem pega mais na farofa...", afirmou Natália.

Anteriormente, Linn da Quebrada já havia manifestado seu desejo de marcar presença na festa em que Gkay reúne celebridades para comemorar seu aniversário: "Será que a Gkay vai me convidar para a Farofa? Quero beijar todo mundo", disparou a atriz. Nas redes sociais, a influenciadora garantiu o convite para a cantora: "Óbvio".