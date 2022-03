Eslovênia teme rejeição do público no BBB 22 - Reprodução Internet

Eslovênia teme rejeição do público no BBB 22Reprodução Internet

Publicado 16/03/2022 14:58 | Atualizado 16/03/2022 16:03

Rio - A eliminação de Vyni deixou o clima mais tenso entre os participantes do quarto lollipop na madrugada dessa quarta-feira (16). Em uma conversa com Laís, Lucas e Eliezer, Eslovênia comentou sobre uma possível rejeição do público e falou da sua eliminação do "BBB 22".