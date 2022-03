Linn da Quebrada - reprodução da TV Globo

Publicado 16/03/2022 12:28

Rio - Linn da Quebrada abriu o coração e contou mais um pouco sobre sua história durante uma conversa com outros participantes do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta terça-feira. A cantora relembrou alguns momentos do início de carreira e citou as dificuldades que enfrentou durante seu tratamento contra um câncer no testículo, diagnosticado em 2014. Vale ressaltar a atriz está curada da doença desde 2017.

“Comecei a escrever, teve o câncer no meio disso, daí fiquei sem pelo e sem cabelo nenhum. Daí ia pro hospital, passava pela violência da instituição hospitalar, que daí não tinha tipo… mas essas questões não importam. E lá, mais uma vez, eu voltava a ser o Lino. Isso me machucava muito! Porque daí eu já tinha passado por todo um processo, fiquei doente e daí mais uma vez era como se eu tivesse que voltar por um lugar e morrer também um pouco”, disparou Linn.

“Nessa questão hospitalar, eu fui fazendo arte, eu comecei a gravar com a Nu todos esses processos. A Nuabe também foi uma pessoa muito importante de tudo isso. A gente gravava, fazia fotos. Eu ia investigando meu corpo para de alguma forma passar pela doença de uma maneira mais saudável naquele processo, mesmo com câncer. Passei pelo câncer e daí no câncer eu parei, perdi as forças do meu corpo”, continuou.

No bate-papo, Linn também falou sobre sua amizade com Liniker, que fez um show no reality neste sábado. A cantora disse que ela e a amiga tinham um 'caderno de força'. “Eu fiquei muito frágil e aí que eu comecei a escrever. Nessa época eu ainda morava com a Liniker, eu tinha meu caderno de força. Que a gente escrevia e guardava nosso caderno dentro da caixa de força. Eu escrevia e colocava lá, daí ela pegava, escrevia as coisas dela e colocava lá".