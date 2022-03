Vyni toma café da manhã com Ana Maria Braga no ’Mais Você’ - Reprodução

Publicado 16/03/2022 11:12

Rio - Eliminado no paredão de terça-feira, Vyni tomou café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você" desta quarta. Durante o bate-papo, o bacharel em Direito falou sobre sua participação no jogo, sobre sua amizade com Eliezer e até fez um repente para Ana.

Vyni disse que não esperava ser tão bem recebido no programa e que, como tinha amizade com todos, se preocupava mais com o sentimento dos colegas do que com o jogo. "Quando eu entrei e me senti acolhido foi muito novo e ao mesmo tempo me trouxe muito medo. Quando você chega num ambiente em que você se torna querido por todos, tudo se torna muito mais difícil", analisou o rapaz. "O meu jogo terminava onde começava o sentimento de alguém", explicou.

O bacharel em Direito acredita que sua amizade com Eliezer pode ter atrapalhado seu jogo. "A forma como a amizade foi caminhando, acabou dando uma balançada nesse jogo. Eu sou essa pessoa que sempre me entrego pra tudo, se eu falo que você é meu amigo, eu vou ser seu amigo até o fim, eu vou estar lá para o que der e vier, o barco pode estar afundando, eu não solto a sua mão", garantiu.

Vyni admitiu ter priorizado Eliezer. "Pra eu dizer que sou amigo de alguém, eu tenho que ser fiel, leal e me comprometer e talvez o meu erro seja ser intenso demais, eu devo ter exagerado um pouco na dose e acabou que eu priorizei mais a amizade em si, priorizei mais ele do que meu próprio jogo", afirmou.

Ele também garantiu que não teve interesse romântico por Eli. "Talvez isso tenha me afetado e gerado essa interpretação de que era mais do que amizade, mas não era".