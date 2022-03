Vyni - Reprodução

16/03/2022

A eliminação de Viny no paredão dessa terça-feira (15) com 55,87% dos votos deixou Eslovênia e Eliezer, os principais aliados do brother dentro da casa, arrasados. Mas, apesar da amizade, o agora ex-BBB torce para que outra pessoa seja campeã da edição de 2022: Linn da Quebrada.

Em entrevista ao Gshow o cearense disse que a cantora é como uma mãe para ele. "Tenho um carinho e um amor gigantesco pela Lina, e acho que ela merece estar na final, levar o prêmio, por tudo aquilo que ela representa e traz junto com ela, pelo acolhimento que ela dá, por saber usar as palavras certas na hora certa. Ela é uma pessoa que vou levar para a vida", afirmou.

O eliminado da semana ainda reforçou a torcida dizendo: "A Lina tem muitas chances de ganhar. Ela tinha me dito que seria importante saber que o Brasil pode abraçar uma pessoa como ela. E eu acredito que pode sim, que com certeza o Brasil vai abraçar e já está fazendo isso. É alguém para quem eu torço muito que chegue à final e ganhe! Ela é muito merecedora".