Laís fica incomodada por Arthur Aguiar não responder seu ’bom dia’Reprodução Internet

Publicado 16/03/2022 16:08

Rio - Laís, do "BBB 22", decidiu desabafar sobre o comportamento de Arthur Aguiar durante uma conversa com Eslovênia nessa quarta-feira (16). A médica afirma ter ficado incomodada pelo fato do ator não ter respondido o "bom dia" dado por ela.

"Educação. Isso é coisa que vem lá de fora. Eu me senti desconfortável. Eu não quero ser amiga dele aqui dentro. Mas saber conviver, ter educação e respeito para mim, é outra coisa", começou.

"Me senti desconfortável com a situação. Eu falar com a pessoa e ela fingir que eu não falei. Eu não gosto disse e me sinto mal. Mas eu vou continuar cumprimentando. Se quiser responder, responde. Se não quiser, me deixa no vácuo", completou Laís.