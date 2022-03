Arthur e Paulo André - reprodução da TV Globo

Publicado 16/03/2022 14:09

Rio - Paulo André e Arthur Aguiar se desentenderam durante a arrumação do quarto grunge, do 'Big Brother Brasil 22', nesta quarta-feira. Os dois ajeitavam as camas do cômodo quando o ator disse que o atleta era desorganizado. O velocista não gostou nada da declaração do brother e os dois trocaram provocações.

"Ainda bem que você mora com os teus pais, se não, a sua casa iria ser uma zona", começou o ator. "Para de reclamar, moleque chato", pediu o velocista. "Uma zona", rebateu Arthur. O atleta não ficou quieto. "Zona é a tua mente, que todo mundo entra".

Em seguida, Arthur ressaltou: "O PA não aceita. Moleque chatão. Estou brincando". Aos risos, Paulo André respondeu: "Agora está falando sério". O ator reclamou: "Sempre que te gasta, você fica bolado". O atleta não aceitou a brincadeira. "Quem é você pra falar da minha casa, mano". O ator se desculpou: "Beleza, não gasto mais, estava te zoando. Se te ofendi foi sem querer".