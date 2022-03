Pedro Scooby fala sobre estreantes no paredão durante bate-papo com brothers - reprodução da TV Globo

Pedro Scooby fala sobre estreantes no paredão durante bate-papo com brothersreprodução da TV Globo

Publicado 16/03/2022 10:10

Rio - Pedro Scooby voltou cheio de gás do paredão do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Durante uma conversa com Douglas, Paulo André e Arthur Aguiar, na cozinha da Xepa, o surfista falou sobre a dinâmica do jogo e manifestou sua vontade de testar os brothers que ainda não foram para a berlinda.

fotogaleria



"Mais um que vai uma vez só e sai...", começou Arthur Aguiar, citando a eliminação de Vyni. "Então vamos testar todos que não foram ainda", destacou Pedro Scooby. O ator se empolgou com a declaração do amigo. "Eu sugiro isso desde o início. Bato nessa tecla desde o início". Douglas também reagiu: "Essa é a visão. Sempre falei isso".

"Mais um que vai uma vez só e sai...", começou Arthur Aguiar, citando a eliminação de Vyni. "Então vamos testar todos que não foram ainda", destacou Pedro Scooby. O ator se empolgou com a declaração do amigo. "Eu sugiro isso desde o início. Bato nessa tecla desde o início". Douglas também reagiu: "Essa é a visão. Sempre falei isso".