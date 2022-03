Gustavo e Arthur discutem ao relembrar polêmica envolvendo Lucas - Reprodução/Globoplay

Publicado 15/03/2022 21:49

Rio - O clima na casa do "BBB 22" esquentou, na noite desta terça-feira (15), enquanto a eliminação de um dos participantes se aproxima. Na área externa da casa, Gustavo e Arthur Aguiar tiveram uma rápida discussão envolvendo a polêmica de que o ator teria dito para Lucas que os brothers do quarto Grunge cogitaram votar no Líder da semana em uma formação de paredão.

O desentendimento começou quando Arthur reclamava com Douglas Silva, Pedro Scooby, Paulo André e Gustavo sobre os colegas de confinamento terem feito o ator passar como mentiroso por não lembrar da situação envolvendo Lucas. Então, o curitibano interrompe: "Quer falar um negócio, fala na minha cara", disparou.

"Não tenho problema nenhum de falar na tua cara. O que eu tava falando pra ele é que eu fiz ele lembrar da história e ele lembrou que aconteceu", rebateu Arthur, apontando para P.A, que confirmou. Em seguida, Gustavo responde: "Não tô falando que não aconteceu, to falando que o jeito que você falou pro Lucas foi uma informação incompleta".

"Quando tu fala 'pô, teu nome foi levantado', o cara vai pensar: 'eles estão pensando em votar em mim essa semana'", afirmou o bacharel em Direito. "Você nem tava na história. Você tá falando de algo que não sabe", replicou o ator, ao que Gustavo ironizou: "Engraçado, ninguém sabe das coisas que acontece com você".

"O público sabe, irmão. O público sabe, tu tá viajando. Deve ser uma coincidência, né? Todo mundo fala um monte de m*rda de mim e todo mundo que fala m*rda bate no paredão e sai", disparou Aguiar. “Tomara que eu saia então", declarou Gustavo, que enfrenta o paredão da semana com Vyni e Pedro Scooby.

Em seguida, o curitibano ainda relembrou os momentos da Prova do Líder em que Arthur incentivou Lucas a desistir da disputa de resistência. "Quando você fala pro Lucas pra ele sair da prova, isso não é nenhuma atitude de amigo, não", opinou. O ator de "Rebeldes" se defendeu: "Ah, não? Eu não cheguei pra ele e falei 'sai da prova'". Ele falou pra mim que ele tava mal".

"Tu tem que incentivar o maluco, p*rra. Quem se preocupa com a saúde do maluco são os médicos que estão aqui, não você. Essa é minha opinião", criticou Gustavo. "Tá bom, você tá certo, irmão", encerrou Arthur, de forma irônica.

