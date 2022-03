Jessilane, Natália e Linn da Quebrada - Reprodução/Gshow

Publicado 15/03/2022 19:06

Rio - Durante conversa com Jessilane e Natália, Linn da Quebrada comparou as estratégias do seu grupo de aliados e do restante da casa. A cantora afirmou que as comadres (apelido dado pelo fãs para a amizade entre ela, Jessilane, Natália e a eliminada Naiara) também movimentam o jogo dentro do reality show.

fotogaleria "Ele move o jogo? Ele move, mas não é só ele que move o jogo", afirmou, citando Gustavo. "A gente move o jogo. A Jessi, com o posicionamento que ela tem, isso move o jogo também. Por que eles não acreditam que isso é mover o jogo?", perguntou. "Porque eles acham que jogar é só se você tiver combinando voto, agindo com estratégias muito articuladas", explicou Jessi.

"Eu acho que a nossa estratégia é articulada, porque a nossa estratégia desarticula a deles. Acho que, algumas vezes, você [Natália] ainda se articula mais com eles", disse Linn. "Fica parecendo que a gente não está jogando", frisou Jessi.

Natália contou que em alguns momentos suas estratégias batem com as de outros participantes. "Por isso acaba sendo meio que uma articulação conjunta com eles, mas não significa que vocês não estão jogando", finalizou.