Lucas e Eslovênia no ’BBB 22’Reprodução/Gshow

Publicado 15/03/2022 16:10 | Atualizado 15/03/2022 17:29

Rio - Lucas e Eslovênia resolveram discutir a relação nesta manhã no "Big Brother Brasil 22". O casal conversou no quarto do líder sobre a distância criada entre eles nos últimos dias e o engenheiro decidiu explicar a razão de seu afastamento para a modelo.

fotogaleria "Você muda o seu mood em um ponto que, às vezes, eu acho que você quer ficar sozinha, e eu não quero invadir a sua privacidade. Não quero ser grudento, sacou? Às vezes, você quer ficar ali com os seus amigos, trocando ideia", desabafou Lucas.

"O Vyni está no paredão, às vezes, você quer ficar mais um tempo com o Vini, com o Eli. [...] Na verdade, por mim, você dorme aqui todos os dias. Não precisa nem gesticular a questão de dormir. Aqui, são coisas que eu não tenho nem que pedir todo dia. Para mim, normalizou", completou.

Eslovênia deu seu ponto de vista sobre a situação. "Vem aquela questão que eu sempre friso muito, o diálogo, de conversar. Até para ser claro, quantas vezes também, se eu tiver dúvidas, eu vou vir para você e perguntar: 'É isso mesmo? Ou não? Só para entender'. [...] Quando Nat falou comigo, eu me senti super mal, pensei: 'Pô, será que, de alguma forma, eu deixei elas desconfortáveis?'", admitiu.

"Fiquei com muito medo da minha presença, de alguma forma deixar elas desconfortáveis. Eu sei que não era aquilo, mas eu me senti. Aí eu cheguei até você para falar o que estava sentindo, porque eu sabia que você idealiza as coisas sem não necessariamente conversar", concluiu a modelo.