Lucas pede desculpas para Pedro ScoobyReprodução Internet

Publicado 15/03/2022 20:34

Nesta terça-feira (15) de eliminação no 'BBB 22', Lucas Bissoli e Pedro Scooby resolveram se entender no reality. O estudante de medicina, que indicou o surfista para o paredão e gerou conflito na casa após a formação da berlinda, pediu desculpas para ele. Além disso, ele comentou que ainda gosta do surfista como amigo.

"Eu queria começar falando que meus sentimentos por você não mudaram, sua história de vida é f*da. Quero pedir desculpas porque eu expressei de forma errada e mano, eu sabia que eu ia errar aqui e eu quando erro reconheço e peço desculpas", começou.

"Quando eu falei sobre indiferença eu não tenho um lugar pra poder julgar o motivo de você estar aqui. Eu queria dizer que sua forma de levar é diferente da minha e isso me toca. Eu tava errado de falar isso", disse Lucas, que se explicou sobre ter ficado incomodado com a questão do prêmio da prova do líder.

"Quero te explicar o motivo de eu ter frisado a questão do prêmio na prova. Não é pelo valor, eu não me sinto uma pobre coitado por causa de 20 mil, 15 mil. É que eu tenho 32 anos, fiz engenharia, depois medicina e não tive tempo para dar nenhum presente para minha mãe. Você já era surfista com 21, 22...", disse. "Comecei a surfar com 13 anos", respondeu Scooby.

"Com 15 eu já virei o homem da minha casa. Praticamente sustentava minha casa", disse o surfista. "Isso, eu dar uma coisa pra minha mãe é muito simbólica, pra ela gastar no que ela quiser", respondeu Lucas.

"Quando o Arthur falou que o prêmio não era importante, me senti tocado porque o prêmio era importante pra mim. Quando o Arthur perguntou de indireta, eu me expressei errado outra vez. Eu sei que não foi indireta, mas no discurso eu me senti tocado a falar que era importante. Errei pra caramba. Falei coisas que não era o que eu queria dizer, talvez por isso virou o alvoroço todo", explicou Lucas.

Pedro Scooby então disse que entende Lucas, mas sente que os brothers ficam desesperados para estar no 'BBB' e erram. "Eu te entendo, mas o que eu acho, p*rra, a galera por querer estar muito aqui, às vezes a galera entra num desespero de estar aqui e às vezes fala coisas e se coloca em um lugar que não queria. Não te acho um pobre coitado, você é um moleque que, p*rra, fez engenharia, medicina e o c***lho. Você quer dar um presente pra sua mãe e agradecer ela e daqui pra frente tocar sua vida sozinho", afirmou.

"Acho isso do c***lho, irmão. Acho incrível. Só que vou te explciar duas coisas, o meu olhar pra cá. Eu sou daqui de Curicica. Geralmente os surfistas são moleques da praia, que moram perto. Eu a vida toda fui de kombi pra praia todo dia junto com a galera que tava indo pro trabalho. Os moleques tinha chegavam pra treinar, tomavam café e iam. Eu tinha que acordar, pegar kombi, tava duas horas antes", disse Scooby, que contou parte da história de vida:

"Minha mãe teve uma era de depressão e eu tive que segurar uma barra muito forte, a gente quase chegou a ter problema de comida, graças a deus não chegou, quase acabando. O Surf salvou minha vida, com 23 eu já era pai. Ano passado eu, no melhor momento da minha carreira está sendo agora. Então, se eu aceitei estar aqui dentro eu abri mão de muita coisa. Não é ser mais ou menos", disse. "Eu tava no topo da minha carreira. Eu abri mão disso tudo", afirmou Scooby.

Scooby também explicou o porquê de querer se vetar da prova. "Quando eu quis me vetar da prova, eu não quero levar pro sentimental, mas se você olhar vai entender. Eu ganhei a prova duas semanas seguidas e eu não tava bem, não estava 100%, então pensei que era melhor ter a generosidade de dar a oportunidade pra outra pessoa", disse. "Ruim não é sair daqui. Ruim é estar no hospital pra morrer. Ter uma doença, estar morrendo de fome na África ou em uma comunidade necessitada no Brasil. Ruim não é a xepa, é passar fome. Eu faço comparações com o mundo que eu vivo", afirmou Scooby.

"Se a gente tivesse tido essa conversa, isso não me atravessaria mais", disse Lucas. "Nunca teria magoa de você, e nem tenho mais, mas se você indicasse só pelo jogo, por ser um cara forte. Eu ia te abraçar, nossa amizade vai continuar e é o jogo. Eu acho que todo mundo merece ir ao paredão antes de ir ao TOP10. É a chance do público", afirmou Pedro.

"Não foi aquilo que eu queria falar. Quando eu fui cumprimentar você e você tirou a mão, acho que era o momento da gente ter essa parada", explicou Lucas. "É que tem horas que é melhor não conversar, pra não cometer o mesmo erro que você. Como eu vou conversar se eu tô p*to?", explicou Pedro.