Publicado 15/03/2022 18:49

Rio - Linn da Quebrada, do "BBB 22", explicou em um conversa com Natália e Jessilane o motivo da escolha do seu nome artístico. Na ocasião, a cantora revelou ter escolhido "da Quebrada" pelo fato de se considerar uma mulher forte.

"Eu inventei a Linn da Quebrada para inventar forças, porque sempre fui muito medrosa, então criei a Linn da Quebrada como válvula de força, que era um lugar em que poderia ser qualquer outra coisa. Com o nome, poderia ser forte, poderia inventar, mudar meus desejos, mudar a forma em que eu sentia as coisas", começou.

"Cantando, falando coisas para ver se ao repetir, eu ia acreditando que eu era forte, que eu poderia ser mais feminina, que eu era bonita, que eu poderia ser qualquer coisa que o mundo dizia que eu não era", completou Linn.