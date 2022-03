Jade Picon - Reprodução/Instagram

Publicado 15/03/2022 16:03

Rio - O jogo do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, é mesmo uma caixinha de surpresas. Nesta terça-feira, a TV Globo informou que os eliminados do reality vão voltar ao programa de uma maneira bem especial, nesta quinta-feira.

Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e quem levar a pior no paredão, desta terça-feira, participarão de uma dinâmica da atração no estúdio de Tadeu Schmidt. Segundo a emissora, outras informações só serão reveladas pelo apresentador durante o programa ao vivo de quinta-feira.

Vale ressaltar que Maria e Tiago Abravanel não são citados no comunicado. A atriz foi expulsa do reality após ser acusada de agredir Natália, no dia 15 de fevereiro.